- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 01-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-01 14:00PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر عملة Alpha Quark Token (AQTUSDT) تحركات متذبذبة في نطاق ضيق من التداولات الجانبية، محاولاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.9698، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.8654.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط