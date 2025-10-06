سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 06-10-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب قوية خلال تداولاته المبكرة في مستهل تعاملات الأسبوع، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة التاريخي 125,000$ للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً باستمرار الزخم الإيجابي المسيطر على تحركاته، ويأتي ذلك وسط هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي حاد، ما يعكس قوة هذا المسار واستمرار سيطرة المشترين على حركة السعر، خاصة مع ثباته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يعزز النظرة الإيجابية على المدى القصير.

وفي الوقت ذاته بدأت مؤشرات القوة النسبية تُظهر دايفرجنس إيجابي بعد أن وصلت إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مما يشير إلى احتمالات استمرار التعافي ودخول السعر في موجة صعود جديدة، خصوصاً مع توارد الإشارات الإيجابية منها، والتي قد تدفع البتكوين لتأكيد اختراقه للمستوى التاريخي المنتظر.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل