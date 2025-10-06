الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 06-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-06 02:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب قوية خلال تداولاته المبكرة في مستهل تعاملات الأسبوع، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة التاريخي 125,000$ للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً باستمرار الزخم الإيجابي المسيطر على تحركاته، ويأتي ذلك وسط هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي حاد، ما يعكس قوة هذا المسار واستمرار سيطرة المشترين على حركة السعر، خاصة مع ثباته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يعزز النظرة الإيجابية على المدى القصير.

 

وفي الوقت ذاته بدأت مؤشرات القوة النسبية تُظهر دايفرجنس إيجابي بعد أن وصلت إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مما يشير إلى احتمالات استمرار التعافي ودخول السعر في موجة صعود جديدة، خصوصاً مع توارد الإشارات الإيجابية منها، والتي قد تدفع البتكوين لتأكيد اختراقه للمستوى التاريخي المنتظر.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

