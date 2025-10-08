الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 08-10-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-08 12:49PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر عملة ترون (TRXUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط سيطرة الاتجاه الجانبي على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر في الفترة القادمة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.34718$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.32984$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

