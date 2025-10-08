شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إنفيديا يرتفع بنسبة 2% بعد تصريحات بشأن الطلب على الحوسبة بالذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 2% يوم الأربعاء بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ إن الطلب على الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي شهد نموًا هائلًا خلال العام الجاري.



وفي مقابلة مباشرة على قناة سي إن بي سي ضمن برنامج Squawk Box، أوضح هوانغ قائلًا: “خلال هذا العام، وخصوصًا في الأشهر الستة الماضية، ارتفع الطلب على الحوسبة بشكل كبير.”



وقد ساهمت هذه التصريحات في رفع مؤشر ناسداك المركّب، في إشارة إلى حماس المستثمرين تجاه الدور المحوري الذي تلعبه إنفيديا في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.



وأضاف هوانغ أن الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي يأتي مدفوعًا بالقفزة السريعة في قدرات النماذج الذكية، قائلًا: “أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت ذكية بما يكفي لدرجة أن الجميع يريد استخدامها. لدينا الآن منحنيان تصاعديان يحدثان في الوقت نفسه.”



وأكد أن الطلب على معالج “بلاكويل” Blackwell — وهو أكثر وحدة معالجة رسومية (GPU) تقدمًا لدى إنفيديا — “مرتفع جدًا جدًا”، مضيفًا: “أعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة من التوسع، بداية ثورة صناعية جديدة.”



استثمار إنفيديا في مراكز بيانات OpenAI ومعالجة تحدي الطاقة



أكد هوانغ الشهر الماضي أن إنفيديا ستستثمر 100 مليار دولار في خطط شركة OpenAI لإنشاء مراكز بيانات تعتمد على رقائقها.



وبحسب موقع Cryptopolitan، فإن هدف OpenAI هو الوصول إلى قدرة كهربائية تبلغ 10 غيغاواط — وهو مستوى يعادل الاستهلاك السنوي للطاقة في نحو 8 ملايين منزل أمريكي أو ذروة الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك خلال صيف 2024.



وقد أثار حجم هذا المشروع العملاق تساؤلات حول قدرة الشركات على تأمين كميات كافية من الكهرباء. وقال هوانغ إن الولايات المتحدة ليست “متقدمة كثيرًا” على الصين، محذرًا من أن “الصين متفوقة بشكل كبير في مجال الطاقة.”



وشدد على أن صناعة الذكاء الاصطناعي يجب أن تطور أساليب جديدة لتوليد الطاقة بدلًا من إرهاق شبكات الكهرباء الحالية، قائلاً: “علينا أن نستثمر في كل وسيلة ممكنة لتوليد الطاقة.”

ودعا إلى أن تعتمد مراكز البيانات في البداية على الغاز الطبيعي، وربما على الطاقة النووية في المستقبل، مضيفًا: “إنتاج مراكز البيانات للطاقة الخاصة بها يمكن أن يتقدم بسرعة أكبر من إدخالها إلى الشبكة، وعلينا القيام بذلك.”



التحديات التمويلية: كل غيغاواط يتطلب ما بين 50 و60 مليار دولار



عند سؤال المذيعة بيكي كويك له حول التمويل، قال هوانغ إن كل غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ما بين 50 إلى 60 مليار دولار لتغطية تكاليف الأراضي، والهياكل الإنشائية، والرقائق، والشبكات.



وأوضح أن OpenAI ستجمع هذا التمويل من خلال نمو الإيرادات، أو عبر بيع حصص، أو عبر الديون، وأن إنفيديا لديها خيار المشاركة في الاستثمار المشترك، مضيفًا: “ليس أمرًا علينا القيام به، لكنه فرصة أُتيحت لنا، وأود فعلًا أن أشارك فيها.”



وأضاف: “أحد الأمور التي فعلناها أننا استثمرنا في OpenAI في وقت مبكر، وندمي الوحيد أننا لم نستثمر أكثر.”



هوانغ يقارن إنفيديا بمنافستها AMD ويتحدث عن رهاناته المستقبلية



وعند سؤاله عن صفقة AMD مع OpenAI، قال هوانغ: “رأيت الصفقة. إنها خيالية وفريدة ومفاجِئة، خصوصًا أنهم كانوا متحمسين جدًا لمنتجهم من الجيل القادم. أنا مندهش لأنهم قرروا التنازل عن 10% من الشركة قبل أن ينجزوا بناءه.”



وأشار إلى أن ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، هي ابنة عمه البعيدة، ووصفها بأنها “رائعة”، لكنه قال إن ميزة إنفيديا تكمن في بناء البنية التحتية الكاملة للذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الرقاقة الواحدة لا يمكنها تقديم النتائج المطلوبة.



وقال: “أجهزة الحاسوب العملاقة هي أعقد الأنظمة التي صنعها البشر على الإطلاق، ونحن نقوم بتحسين كل جزء منها، نصمم رقائق جديدة كل عام، وكل جيل أسرع بعدة أضعاف من سابقه.”



وذكرت بلومبرغ أن إنفيديا مرتبطة بترتيب تمويلي بقيمة 2 مليار دولار لشركة xAI التابعة لإيلون ماسك. وقد أكد هوانغ مشاركته في هذا التمويل، قائلًا إنها استثمار، مضيفًا: “الندم الوحيد الذي أشعر به تجاه xAI هو أنني لم أقدم له المزيد من المال.”



وقارن هوانغ طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية بفقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، مؤكدًا أن شركات الحوسبة السحابية الكبرى (hyperscalers) تمثل الآن أعمالًا بقيمة 2.5 تريليون دولار وحوالي 500 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي.



وأوضح أن عمليات البنية التحتية الخاصة بإنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وما تزال في المراحل الأولى من توسع ضخم متعدد التريليونات.



هوانغ: الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي يحقق أرباحًا حقيقية



وأشار هوانغ إلى جيل جديد من شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic وxAI، قائلاً إنها أصبحت الآن شركات مربحة لأن نماذجها قادرة على التفكير والبحث واستخدام الأدوات التي يدفع الناس مقابلها.



وسلّط الضوء على أداة “Cursor” — وهي مساعد برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي — قائلًا: “كل مهندس لدينا، بنسبة 100%، يعمل الآن بمساعدة مبرمجين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، وقد ارتفعت إنتاجيتنا بشكل هائل.”



وأوضح أن جميع مهندسي إنفيديا البالغ عددهم 40 ألفًا يستخدمون هذه الأداة يوميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحولًا جوهريًا لأن الذكاء الاصطناعي بات قادرًا على استخدام الأدوات بنفسه لأول مرة.



وأضاف: “للمرة الأولى لدينا تقنية يمكنها بالفعل استخدام الأدوات بنفسها”، مستشهدًا بـوكلاء “Gemini” الذين يمكنهم تصفح الإنترنت، وحجز الرحلات، والتسوق.



هوانغ: الذكاء الاصطناعي المتخصص سيسبق العام ويحقق أرباحًا هائلة



وعندما سأله المذيع مايكل سانتولي عن إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أجاب هوانغ: “سنحصل على أنظمة ذكاء اصطناعي مربحة ومفيدة للغاية قبل وقت طويل من الوصول إلى الذكاء العام.”



وأضاف أن الذكاء الاصطناعي المتخصص سيسود في مجال الشركات والمؤسسات، بينما سيكون الذكاء العام أكثر قيمة للمستهلكين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 188.6 دولار.