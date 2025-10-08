شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلوغ مستوى قياسي..ما الذي يحرك ديناميكيات سوق الفضة حالياً؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء، إذ استفاد المعدن من الارتفاع التاريخي الذي تشهده أسعار الذهب.



فقد صعدت الفضة الفورية بنسبة 3.4% لتصل إلى 49.55 دولارًا للأوقية، متجاوزةً أعلى مستوى لها منذ عام 1980.



كما ارتفعت عقود الفضة الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 3.2% لتصل إلى 49.20 دولارًا للأوقية في نيويورك.



ويستفيد المعدن الثمين من العوامل ذاتها التي دفعت الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية في الجلسات الأخيرة، وهي: تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).



وقالت سوكي كوبر، رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة عبر "رويترز": "سوق الفضة يواصل الضيق مع ارتفاع معدلات الإقراض، في وقت تسجل فيه مخزونات كومكس مستويات قياسية وسط قوة الطلب الموسمية في الهند. وقد دعم rally (الارتفاع الأخير) تدفقات كبيرة من منتجات الاستثمار المتداولة (ETPs)".



ومع استمرار أداء المعادن الثمينة القوي، رفعت "إتش إس بي سي" توقعاتها لمتوسط أسعار الفضة لعام 2025 إلى 38.56 دولارًا للأوقية، ولعام 2026 إلى 44.50 دولارًا، مشيرة إلى تجدد الطلب الاستثماري وتوقعات بتداولات متقلبة.



ومنذ بداية العام، ارتفعت قيمة الفضة بأكثر من 65%، متجاوزة حتى مكاسب الذهب.



مسار أسعار الفضة



شهدت أسواق الفضة تاريخيًا تقلبات حادة، حيث تتأرجح الأسعار استجابة لعوامل اقتصادية متعددة.



وبينما يجري تداول الفضة حاليًا في نطاق يتراوح بين 25 و30 دولارًا (حتى أواخر عام 2024)، فقد أظهر المعدن قدرة لافتة على الصمود وإمكانات نمو قوية.



ولا يزال أعلى سعر للفضة عند 49.45 دولارًا في يناير 1980 يمثل مستوى نفسيًا مهمًا يؤثر على معنويات السوق حتى اليوم.



وفي السنوات الأخيرة، شهدت الفضة فترات من الزخم الكبير، خصوصًا خلال فترات تصاعد عدم اليقين الاقتصادي.



ومن منظور تاريخي، تميل تحركات أسعار الفضة إلى اتباع أنماط تصاعدية شبه "شبه مكافئة" أثناء الأسواق الصاعدة.



ففي سبعينيات القرن الماضي، قفزت أسعار الفضة من نحو 6 دولارات إلى قرابة 50 دولارًا — أي بزيادة تتجاوز 700% — قبل أن تتعرض لتصحيح كبير.



وتساعد هذه الأنماط التاريخية على فهم ديناميكيات السوق الحالية، بينما تصبح إمكانية تجاوز الأسعار لأعلى مستوياتها التاريخية أمرًا أكثر ترجيحًا.



أساسيات العرض والطلب العالمية



تُظهر أساسيات سوق الفضة المادية علامات مستمرة على التقلص.



ووفقًا لتقرير "المعهد الفضي العالمي" (World Silver Survey)، فإن الطلب الصناعي على الفضة في ارتفاع مطّرد، في حين تواجه عمليات التعدين تحديات متعددة، من بينها:



• انخفاض جودة خام الفضة في المناجم الأساسية.

• ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

• صعوبات في الحصول على التصاريح والعقبات التنظيمية التي تؤخر تطوير المناجم الجديدة.

• ضعف طاقة التكرير مقارنة بنمو الطلب في القطاعات الرئيسة.



ويظل التوازن بين العرض والطلب عاملاً حاسمًا في تحديد الاتجاه السعري للفضة.



فعندما تتراجع المخزونات المادية بينما يزداد الطلب، يمكن أن تتغير ديناميكيات السوق بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الضغط في سوق الفضة" (Silver Squeeze)، الذي يرفع الأسعار بشكل كبير.



كيف تقارن الفضة بأداء المعادن الثمينة الأخرى؟



موقع الذهب في السوق



يُعتبر الذهب "ابن العم النقدي" للفضة، وقد أظهر أداءً قويًا ملحوظًا، حيث ظلت أسعاره فوق مستوى 2000 دولار للأوقية خلال معظم عام 2024 — وهو إنجاز كبير يعكس مكانته كأصل ملاذ آمن رئيسي.



يُستخدم نسبة الذهب إلى الفضة (Gold-to-Silver Ratio) كمؤشر مهم لدى المستثمرين، وقد تراوحت تاريخيًا بين 47:1 و80:1.



فعندما تتجاوز هذه النسبة 80:1، فإنها عادة ما تشير إلى أن الفضة مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.



أما عندما تنخفض إلى أقل من 50:1، فقد تدل على أن الفضة أصبحت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالذهب.



ويشير المحللون إلى أن هذه النسبة تميل إلى الانخفاض خلال الأسواق الصاعدة للمعادن الثمينة، إذ غالبًا ما تتفوق الفضة على الذهب من حيث النسبة المئوية للارتفاع بسبب صغر حجم سوقها وطبيعتها الصناعية الأقوى.



أداء المعادن الأخرى



واجه البلاتين تحديات في السنوات الأخيرة بسبب تغيّرات في الطلب على السيارات، لكنه لا يزال يحتفظ بأهمية صناعية كبيرة.



ويتمركز إنتاج البلاتين بشكل كبير في جنوب أفريقيا وروسيا، وتُستخدم تطبيقاته الصناعية في:



• المحفّزات الخاصة بعوادم السيارات،

• المعالجات الكيميائية،

• وخلايا الوقود.



أما الطلب الاستثماري عليه فظل ضعيفًا مقارنة بالذهب والفضة. وبالنسبة للنحاس، وعلى الرغم من كونه معدنًا صناعيًا أكثر من كونه ثمينًا، إلا أنه يتحرك غالبًا بالتوازي مع الفضة خلال فترات النمو الاقتصادي، نظرًا لتشابك استخداماتهما في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع.



ما هي الأهداف السعرية المتوقعة للفضة؟



التحليل الفني والتوقعات



يحدد المحللون الفنيون عدة مستويات سعرية رئيسية للفضة استنادًا إلى الأداء التاريخي وأنماط الرسوم البيانية:



1. مستوى 30 دولارًا للأوقية يُعتبر حاجزًا نفسيًا مهمًا.

2. النطاق بين 35 و40 دولارًا يحتوي على مقاومات من ذرى سابقة.

3. المستوى التاريخي عند 50 دولارًا يمثل المقاومة التقنية القصوى.



وتجاوز هذه المستويات سيتطلب ضغوط شراء قوية وقد يؤدي إلى تسارع في اكتشاف الأسعار إذا ما توفرت الزخم الكافي.



ومن الناحية الأساسية، فإن ذروة 1980 المعدّلة بالتضخم تعادل نحو 175 دولارًا في القيمة الحالية، ما يشير إلى إمكانات صعودية نظرية كبيرة رغم المكاسب الأخيرة.

الاعتبارات المتوسطة والطويلة الأجل



عند النظر إلى المدى المتوسط والطويل، يمكن أن تؤثر عدة عوامل على المسار السعري للفضة، منها:



• التحول المستمر نحو الطاقة الخضراء، التي تتطلب كميات كبيرة من الفضة.

• التحولات في السياسات النقدية التي تؤثر على أسعار الفائدة الحقيقية.

• تغيّرات أنماط الطلب الاستثماري، خصوصًا بين الأجيال الشابة.

• القيود على جانب العرض في المناطق التعدينية القديمة وتراجع جودة الخام.



ورغم وجوب التعامل مع التوقعات السعرية بحذر، فإن العوامل الهيكلية الداعمة للطلب الصناعي والاستثماري على الفضة لا تزال قائمة بقوة، ما يجعل تسجيل الفضة لمستويات قياسية جديدة أمرًا مرجحًا في السنوات المقبلة.



ما العوامل الكلية (الاقتصاد الكلي) التي تدعم أسعار الفضة؟



تأثير السياسة النقدية



تواصل سياسات البنوك المركزية تأثيرها القوي على أسواق المعادن الثمينة.



فالنهج الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على "تكلفة الفرصة البديلة" للاحتفاظ بأصول لا تدر عائدًا مثل الذهب والفضة.



وتُظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس (FRED) أن أسعار الفائدة الحقيقية (الاسمية مطروحًا منها التضخم) تلعب دورًا حاسمًا في أداء المعادن الثمينة.



فعندما تكون هذه الأسعار سلبية أو منخفضة جدًا، تزداد جاذبية المعادن الثمينة.



كما أن التوسع في القاعدة النقدية الذي شهده العالم خلال الأزمات الاقتصادية الأخيرة خلق بيئة مواتية تقليديًا للمعادن الثمينة، حيث ترتبط الزيادات الكبيرة في المعروض النقدي تاريخيًا بارتفاع أسعار هذه المعادن.



التضخم وعدم اليقين الاقتصادي



تظل المخاوف التضخمية قائمة في الاقتصادات الكبرى، إذ تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) استمرار التضخم فوق متوسطاته التاريخية، مما يعزز جاذبية الأصول التي تتحوط ضد التضخم.



وتتمتع الفضة بميزة مزدوجة كونها سلعة صناعية ومعدنًا نقديًا، مما يمنحها موقعًا فريدًا خلال فترات التضخم:



• كأصل مادي، تحافظ على القوة الشرائية عندما تتراجع قيمة العملات الورقية.

• يوفر الطلب الصناعي عليها تعرضًا لنمو النشاط الاقتصادي.

• محدودية المخزونات فوق الأرض تجعل العرض غير مرن أمام زيادات الطلب المفاجئة.



كما أن التوترات الجيوسياسية تعزز جاذبية المعادن الثمينة كأصول آمنة ووسائل لتنويع المحافظ الاستثمارية، لا سيما خلال فترات الغموض المتصاعد.



كيف يؤثر الطلب الصناعي على أسعار الفضة؟



ثورة الطاقة الخضراء



يشكّل التحول نحو الطاقة المتجددة أحد أكبر محركات الطلب على الفضة.



ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية تشهد تسارعًا عالميًا، إذ يتطلب كل جيجاواط من الطاقة الشمسية من 20 إلى 80 طنًا متريًا من الفضة بحسب نوع التكنولوجيا المستخدمة.



وتُستخدم الفضة في صناعة الألواح الشمسية ضمن مكونات رئيسية منها:



• عجينة الفضة لطلاء الجهة الأمامية (frontside metallization)،

• قضبان التوصيل والأصابع المعدنية لتحسين الموصلية الكهربائية،

• الطلاءات العاكسة لتعزيز كفاءة التقاط الضوء.



ومع ازدياد الطموحات العالمية لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، يُتوقع أن يستمر نمو استهلاك الفضة في هذا القطاع.



وقد وضعت دول مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أهدافًا صارمة للطاقة النظيفة ستتطلب كميات كبيرة من الفضة خلال العقود المقبلة.



قطاع التكنولوجيا والتصنيع



بعيدًا عن الطاقة المتجددة، فإن خصائص الفضة الفريدة — مثل الموصلية الكهربائية والحرارية الفائقة، وخصائصها المضادة للبكتيريا — تجعلها عنصرًا لا غنى عنه في العديد من التطبيقات التقنية المتقدمة، منها:



• مكونات الإلكترونيات في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب.

• أنظمة السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى وصلات كهربائية عالية الاعتمادية.

• بنية شبكات الجيل الخامس (5G).

• التطبيقات الطبية التي تستفيد من خصائص الفضة المضادة للميكروبات.

• أنظمة تنقية المياه المعتمدة على تقنيات الفضة.



ومع انتشار هذه التقنيات، فإن الطلب الجماعي الناتج عنها يوفر دعمًا هيكليًا مستمرًا لأساسيات سوق الفضة.



كما أن صعوبة استبدال الفضة في العديد من التطبيقات عالية الأداء تعني أن ارتفاع الأسعار لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الطلب.



ما المخاطر التي قد تؤثر في مسار أسعار الفضة؟



سيناريوهات التصحيح المحتملة



رغم الأسس القوية لسوق الفضة، ينبغي على المستثمرين إدراك المخاطر التي قد تؤدي إلى تصحيحات سعرية، من أبرزها:



• أنماط التقلب التاريخية تُظهر أن الفضة قد تنخفض بنسبة 20-30% حتى ضمن الأسواق الصاعدة.

• تزايد التقلب خلال فترات انتهاء صلاحية العقود الآجلة والخيارات.

• مؤشرات فنية قد تصل إلى مستويات "تشبّع شرائي" أثناء الارتفاعات السريعة.

• المراكز الاستثمارية الممولة بالرافعة (leverage) قد تكون عرضة للتصفية القسرية.



وتُظهر بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن وصول المراكز الشرائية المضارِبة إلى مستويات مفرطة غالبًا ما يزيد خطر حدوث تصحيحات سعرية نتيجة لجني الأرباح.



كيف تؤثر التدفقات الاستثمارية على سوق الفضة؟



الاتجاهات المؤسسية



شهدت مشاركة المؤسسات الاستثمارية في سوق الفضة تحوّلًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.



فقد غيّرت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs/ETFs) الطريقة التي يصل بها المستثمرون الكبار إلى الفضة، حيث بلغت الحيازات المادية لدى الصناديق الكبرى مستويات ضخمة.



كما أن نماذج توزيع الأصول لدى صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية أصبحت تدرج المعادن الثمينة بشكل أكبر ضمن استراتيجيات تنويع المحافظ.



ويمثل هذا التبني المؤسسي تحولًا هيكليًا في النظرة إلى الفضة داخل المجتمع الاستثماري المهني.



أما مكاتب العائلات الثرية ومديرو الثروات الخاصة، فقد أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالأصول الملموسة مثل المعادن الثمينة، كوسيلة للحفاظ على الثروة عبر الأجيال خلال فترات الاضطراب النقدي.



ما هو التوقع المستقبلي للفضة؟



السيناريوهات الإيجابية (الصعودية)



توجد عدة عوامل يمكن أن تدعم النظرة المتفائلة لأسعار الفضة وتفتح الباب أمام تجاوزها لأعلى مستوياتها التاريخية، منها:



• استمرار نمو الطلب الصناعي، خاصة من قطاع الطاقة النظيفة.

• زيادة الطلب الاستثماري المدعوم بمخاوف التضخم والسياسات النقدية.

• القيود على جانب العرض الناتجة عن انخفاض جودة الخام في المناجم القديمة.

• شح المعروض المادي من الفضة في السوق.

• التقييم النسبي الجذاب مقارنة بالذهب استنادًا إلى النسب التاريخية.



وتشير هذه العوامل الهيكلية إلى أن الفضة قادرة على الحفاظ على مكانتها كمعدن يجمع بين الوظيفة الصناعية والقيمة النقدية، مما يعزز جاذبيتها كأصل استثماري في السنوات المقبلة.