سعر البتكوين (BTCUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 09-10-2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 1.1600، وهو ما منح الزوج زخماً إيجابياً مؤقتاً، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية التي ساعدته على التماسك بعد موجة الهبوط الأخيرة.

ويأتي هذا الصعود التصحيحي في إطار محاولة الزوج تعويض جزء من خسائره السابقة، إلا أن الضغوط السلبية ما زالت قائمة نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى بقاء الاتجاه التصحيحي الهابط مسيطراً على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

