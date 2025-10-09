سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-10-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تصحيحية تهدف إلى جني أرباح مكاسبه السابقة بعد الارتفاعات القوية التي سجلها مؤخراً، بينما يحاول السعر في الوقت ذاته اكتساب الزخم اللازم لاستعادة تعافيه والصعود مجدداً، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة لتصريف هذا التشبع.

ورغم هذا التراجع لا يزال الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على حركة الذهب على المدى القصير، بفضل استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد يعزز من فرص عودته لتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال الفترات القادمة.

