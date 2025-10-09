سعر الدولار مقابل الين يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 09-10-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعد أن اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والتي شكلت حاجزاً أمام أي محاولات للصعود، لتجبر السعر على التراجع مجدداً، وقد تزامن هذا الهبوط مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما عزز من الضغوط البيعية على السعر.

ويأتي هذا الأداء الضعيف في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مما يبقي احتمالات تسجيل المزيد من الانخفاضات قائمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات المقاومة المحورية والثبات أعلاها.

