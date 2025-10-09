سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-10-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً ببدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما دفع السعر لمحاولة تصريف هذا التشبع الشرائي والحد من الزخم الإيجابي المفرط، ويأتي هذا التراجع الطبيعي بعد موجة صعود قوية، كحركة تصحيحية تهدف إلى تهدئة وتيرة الارتفاع وجمع مزيد من الزخم.

ورغم هذا الهبوط الطفيف لا يزال الاتجاه العام للسعر إيجابياً على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل عاملاً ديناميكياً داعماً لاستقرار المسار الصاعد، ويُبقي ذلك على فرص تعافي السعر واستهداف قمم جديدة قائمة، طالما استقر التداول أعلى مستويات الدعم المحورية الحالية.

