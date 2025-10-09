سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 09-10-2025

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة العنيد 1.3955، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

