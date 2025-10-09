الين يحاول التعافي وسط ضغوط تاكايتشي السلبية

•العملة اليابانية تستقر فوق أدنى مستوى في 8 أشهر

•توقعات حول زيادة الإنفاق المالي والنقدي في اليابان

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب يومي خلال الأيام الستة الأخيرة ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.



يظل الارتفاع الحالي محدودًا، وسط الضغوط السلبية المرتبطة بقرب تولي "ساناي تاكايتشي" رئاسة الحكومة اليابانية، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد. ويُنظر إلى تاكايتشي على نطاق واسع باعتبارها داعمة لنهج السياسات المالية و النقدية التيسيرية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (152.41¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (152.68¥)، و سجل أعلى مستوى عند (152.77¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 153 ينات ،مع استمرار عمليات البيع المفتوحة بسبب التطورات السياسية الأخيرة في اليابان.



ضغوط ساناي تاكايتشي

منذ بداية هذا الأسبوع، تلقى الين الياباني ضربة قوية عقب انتخاب المحافظة "ساناي تاكايتشي" رئيسةً للحزب الليبرالي الديمقراطي، ما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.



ويعزز فوز تاكايتشي التوقعات باتجاه الحكومة اليابانية الجديدة نحو زيادة الإنفاق العام واستمرار السياسة النقدية المتساهلة، الأمر الذي يضغط على العملة اليابانية في الأسواق.



أراء وتحليلات

•قالت كارول كونغ، استراتيجي العملات في بنك "كومنولث أوف أستراليا" في سيدني: إن ارتفاع زوج الدولار/الين كان شبه متواصل، ويبدو أنه لا شيء قادر على إيقاف هذا الصعود غير عمليات جني الأرباح.



•وأضافت كونغ: على المدى القريب، قد يشكل تأكيد تعيين تاكايتشي رئيسةً للوزراء واجتماع بنك اليابان في أكتوبر العامل المحفز التالي لمزيد من الضعف في الين الياباني، خاصةً إذا أكدت تاكايتشي مواقفها المتساهلة في السياسة المالية والنقدية، وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يعتزم رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.



الفائدة اليابانية

•عقب فوز تاكايتشي ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 60% إلى 25%.



•وأشارت سوق مقايضة الين إلى احتمال بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بانخفاض عن 68% قبل انتخابات الحزب الحاكم في اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 09-10-2025