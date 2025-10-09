شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تكمل صفقة الاستحواذ على 22.5% من بترورابغ بقيمة 2.63 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إتمام عملية استحواذها على 375.97 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" تمثل 22.5% من رأسمالها، من شركة سوميتومو.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم تنفيذ الصفقة بسعر شراء بلغ 7 ريالات للسهم، لتصل قيمة الصفقة إلى 2.63 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه بعد استيفاء كافة الشروط المسبقة والحصول على كافة المتطلبات النظامية المرتبطة بالصفقة، أكملت أرامكو السعودية الصفقة بتاريخ 8 أكتوبر 2025.

كما لفتت إلى أنه نتيجة للصفقة، أصبحت نسبة ملكية أرامكو السعودية 60% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ، فيما بلغت نسبة ملكية شركة سوميتومو 15%، ولم تتغير ملكية باقي المساهمين في شركة بترورابغ والبالغ 25% من الأسهم العادية من الفئة (أ).

وتأتي الصفقة ضمن خطوات محددة تعمل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحولها الاستراتيجي، وتشمل الصفقة:

- تنازل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو في شهر أغسطس من عام 2024م وشهر يناير من عام 2025م عن قروض المساهمين المتجددة القائمة في ذلك الوقت، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي تم التنازل عنها 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال).

- تخطط أرامكو السعودية وشركة سوميتومو معاً لضخ 5.26 مليار ريال (بحيث تضخ كل من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو نحو 2.63 مليار ريال) في شركة بترورابغ؛ وذلك من خلال الاكتتاب بأسهم عادية من الفئة (ب) والتي تنوي شركة بترورابغ إصدارها ضمن عملية زيادة رأسمالها.

وتشمل الصفقة قيام شركة سوميتومو وشركاتها التابعة بتحويل حقوقها في تسويق منتجات شركة بترورابغ لأرامكو السعودية وشركاتها التابعة؛ مما يزيد من تركز حقوق تسويق منتجات شركة بترورابغ في أرامكو السعودية وشركاتها التابعة.

وقامت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركة بترورابغ بإنهاء اتفاقية جانبية، أبرمت بتاريخ 10 أبريل 2006، والتي بموجبها كانت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تقومان بتعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما.

ونتيجة لهذا الإنهاء، ستتوقف أرامكو السعودية وشركة سوميتومو عن تعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما؛ وذلك ابتداءً من تاريخ إتمام الصفقة.

وتهدف الصفقة بشكل أساسي إلى دعم سلسلة القيمة لأعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتأمين معالجة النفط الخام لدى محطات التكرير المرتبطة بها، وزيادة تحويل موادها الهيدروكربونية لمنتجات عالية القيمة، وتعزيز قوة المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ استراتيجيتها.

ويتمثل الأثر المتوقع للصفقة على شركة بترورابغ وعملياتها فيما يلي:

- ستستمر شركة بترورابغ كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية).

- ستستمر شركة بترورابغ على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

- سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجب العناية في إدارة شركة بترورابغ وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

- استيفاءً لأحد شروط إتمام الصفقة، تم تعديل النظام الأساس لشركة بترورابغ مؤخراً خلال اجتماع للجمعية العامة غير العادية.

- أعلنت شركة بترورابغ عن نيتها إصدار أسهم عادية من الفئة (ب)، والتي تشكل فئة جديدة ومختلفة من الأسهم، وستستخدم شركة بترورابغ متحصلات الإصدار، والتي تبلغ 5.26 مليار ريال للسداد الجزئي لتسهيلات معينة وذلك لخفض مستويات ديون شركة بترورابغ.

- تتماشى هذه الصفقة مع التوسع الاستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتهدف إلى دعم تنفيذ الخطط المستقبلية لشركة بترورابغ.

- من غير المتوقع أن يطرأ تغيير على سياسة شركة بترورابغ تجاه الموظفين.

- لا يتوقع وجود أثر مالي لصفقة بيع الأسهم على شركة بترورابغ، حيث إن هذه الصفقة تعد صفقة نقدية خاصة أن شركة بترورابغ ليست طرفاً فيها.