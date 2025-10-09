شكرا لقرائتكم خبر الاحتفاء برؤى عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت أرامكو السعودية، ضمن احتفائها بهذا الإنجاز، "سلسلة محاضرات الرؤى العالمية" في مركز بلازا للمؤتمرات بالظهران بتاريخ 3 سبتمبر 2025. واستضافت الفعالية جولي غيباور التي ألقت كلمة رئيسة حول المشهد المتطور لتجربة الموظف.

وشهدت الجلسة، التي حضرها أكثر من 700 مشارك حضوريًا وافتراضيًا، تسليط الضوء على أهمية تصنيف "الشركة عالية الأداء "، وتعزيز دور أرامكو السعودية كرائدة في الممارسات المتمحورة حول الموظف.

ويؤكد حرص أرامكو السعودية على الاستثمار في القيادة الفكرية عبر "سلسلة محاضرات الرؤى العالمية" وأن تجربة الموظف ليست إنجازًا عابرًا، بل تعبيرًا عن سعي مستمر. وتشكل جائزة "الشركة عالية الأداء"، إلى جانب محاضرات الرؤى العالمية، دليلًا حيًا على سعي أرامكو السعودية ببناء واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم.