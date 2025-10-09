عقود الذرة تغلق على ارتفاع مع استمرار الرهان بشأن المشتريات الصينية

ارتفعت أسعار الذرة والصويا خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع مع تفاؤل المتداولين بشأن آمال تجدد الصادرات الأمريكية لا سيما من الصويا إلى الصين بفضل جهود الرئيس دونالد ترامب.



وتُتداول أسعار الصويا حول مستوى 10 دولارات منذ عام تقريبًا، بعد أن تراجعت من ذروة قاربت 18 دولارًا عام 2022.



وتعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، لكنها تجنبت شراء الفول الأمريكي في ظل الحرب التجارية مع واشنطن، ما قلّص الطلب على الصادرات الأمريكية وأدى إلى ضغط على الأسعار. كما ساهم المعروض الوفير من أمريكا الجنوبية في إبقاء الأسعار منخفضة.



وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيتناول مسألة صادرات فول الصويا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مقبل، فيما تستعد إدارته للإعلان عن خطة إنقاذ للمزارعين الأمريكيين قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.



ووفقًا لتقديرات المحللين، فإن حصاد فول الصويا الأمريكي اكتمل بنسبة 39% بحلول الأحد الماضي. وفي المقابل، تشير بيانات شركة الاستشارات الزراعية AgRural إلى أن زراعة فول الصويا في البرازيل — أكبر منتج في العالم — تسير بوتيرة هي الثانية الأسرع على الإطلاق.



وقال فيتور بيستويا، المحلل في بنك رابوبنك، إن وتيرة الزراعة القوية في البرازيل وتوقعات هطول الأمطار هناك بددت المخاوف من أن يؤدي الجفاف في بداية الموسم إلى تقليص الإنتاج، مضيفًا: "هناك وفرة في المعروض من فول الصويا."



وفي سياق آخر، أعلنت أوكرانيا عن اعتماد وثائق جديدة لمرافقة صادرات بذور اللفت وفول الصويا المستثناة من الرسوم الجديدة، بحسب ما جاء في موقع الحكومة الإلكتروني، وذلك بعد ارتباك بشأن تلك الرسوم أدى إلى تعليق شحنات البذور الزيتية خلال الشهر الماضي.



وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار تصدير القمح في روسيا — أكبر مصدّر للقمح في العالم — الأسبوع الماضي وسط استمرار الطلب القوي. ويتوقع المحللون أن تتسارع وتيرة الصادرات الروسية، لكنها ستظل دون مستوياتها المرتفعة المسجلة في العام الماضي.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% عند 4.22 دولار للبوشل.



الصويا



وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.7% إلى 10.29 دولار للبوشل.



القمح



وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 5.07 دولار للبوشل.