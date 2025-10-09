البحرية الإسرائيلية تعترض جميع سفن أسطول الحرية المتجهة إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ، اليوم الأربعاء، 08 أكتوبر 2025، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع سفن الأسطول في المياه الدولية، المتجهة إلى قطاع غزة، بعد تعرضه إلى هجوم من قبل قوات الاحتلال.

وقالت اللجنة في تدوينة عبر منصة شركة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يهاجم أسطول الحرية في المياه الدولية على بُعد 120 ميلًا بحريًا (220 كم) من غزة".

ويضم أسطول الحرية 11 سفينة، وكان قد انطلق من إيطاليا قبل أيام.

وقبل أيام، هاجمت قوات الاحتلال أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره باتجاه غزة واعتقلت مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم.

المصدر : وكالات