سعر سهم بي إس إف (1050) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 13-10-2025

قفز سعر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (4200) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المهم 131.79 ريال، في ظل تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يجعلنا نشهد بعض الارتدادات التصحيحية والتي تهدف إلى جني الأرباح واكتساب الزخم الإيجابي اللازم للحفاظ على صحة هذا المسار التصحيحي الصاعد.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 131.79 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد