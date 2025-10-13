سعر سهم مجموعة صافولا (2050) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 13-10-2025

شهد سعر سهم شركة مجموعة كابلات الرياض (4142) مكاسب حادة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي والذي أدى بدوره إلى تمديد مكاسب السهم بمزيد من الحرية، لينجح في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 128.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 147.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد