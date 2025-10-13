سعر سهم مهارة (1831) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 13-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم بي إس إف (1050) في جلسة اتسمت بالتذبذب، يحاول خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة المحوري 18.94 ريال، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، واستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يزيد من فرص تعافي السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 18.94 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 19.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد