الاقتصاد

سعر سهم العمران (4141) ينهي جلسة صاعدة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 13-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم العمران (4141) ينهي جلسة صاعدة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 13-10-2025 1/2
  • سعر سهم العمران (4141) ينهي جلسة صاعدة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 13-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم العمران (4141) ينهي جلسة صاعدة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 13-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-13 00:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية (2080) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء الارتفاع الأخير للسهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يزيد من فرص تمديد مكاسبه خلال جلساته القادمة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 80.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 92.4 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا