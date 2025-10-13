سعر سهم العمران (4141) ينهي جلسة صاعدة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 13-10-2025

قفز سعر سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية (2080) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء الارتفاع الأخير للسهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يزيد من فرص تمديد مكاسبه خلال جلساته القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 80.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 92.4 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد