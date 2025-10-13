الاقتصاد

سعر البلاتين يحافظ على المسار الإيجابي– توقعات اليوم 13-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر البلاتين يحافظ على المسار الإيجابي– توقعات اليوم 13-10-2025 1/2
  • سعر البلاتين يحافظ على المسار الإيجابي– توقعات اليوم 13-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على المسار الإيجابي– توقعات اليوم 13-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-13 05:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر النحاس بعد ملامسته للهدف المستقر عند 5.2000$ لتشكيل تداولات تصحيحية واضحة متأثرا بثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 لنلاحظ تسلله بذلك نحو الدعم المستقر عند 4.7500$ وليستقر أعلاه.

 

استمرار ثبات السعر فوق الدعم الحالي يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي لنتوقع اندفاعه قريبا نحو العائق المستقر قرب 5.0600$ ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى 5.2000$, أما كسر الدعم الحالي والثبات أدنها قد يجبره على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 4.6100$ قبل أي محاولة لتجديد المحاولات الصاعدة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8000$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا