سعر سهم كيمانول (2001) يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-13 23:29PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الشركة للصادرات الصناعية (4140) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليهاجم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا مع بداية ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي والذي قد يساعده في تعزيز مكاسبه الأخيرة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 2.06 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.29 ريال.

 

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

