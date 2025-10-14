سعر سهم الصادرات (4140) يهاجم خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 14-10-2025

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية (4140) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليهاجم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا مع بداية ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي والذي قد يساعده في تعزيز مكاسبه الأخيرة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 2.06 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.29 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد