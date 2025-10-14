سعر سهم سهل (1183) يتلقى دفعة قوية – توقعات اليوم – 14-10-2024

ارتفع سعر سهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (7030) خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 11.74 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القريب، مع تواصل الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق مكاسب أكثر في الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.74 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 12.36 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد