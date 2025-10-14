الاقتصاد

سعر سهم زين السعودية (7030) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 14-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم زين السعودية (7030) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 14-10-2025 1/2
  • سعر سهم زين السعودية (7030) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 14-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم زين (7030) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 14-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-13 23:29PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية (4140) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليهاجم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا مع بداية ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يكسبه المزيد من الزخم الإيجابي والذي قد يساعده في تعزيز مكاسبه الأخيرة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 2.06 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.29 ريال.

 

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا