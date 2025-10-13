شكرا لقرائتكم خبر وكالة الفضاء السعودية تختتم مشاركتها الفاعلة في أسبوع الفضاء العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وكالة الفضاء السعودية مشاركتها الفاعلة في أسبوع الفضاء العالمي 2025، الذي أقرّته الأمم المتحدة ليقام سنويا خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر تحت شعار «العيش في الفضاء»، من خلال سلسلة من الفعاليات التوعوية والأنشطة التفاعلية التي استهدفت الطلاب والباحثين والمتخصصين والجمهور العام.

وأطلقت الوكالة خلال الأسبوع حملة رقمية توعوية ومحتوى علميا عبر موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية، قدمت من خلالها مواد مرئية ومقروءة لتعزيز الثقافة العلمية حول الفضاء وعلومه، ونشر الوعي بأهمية استكشافه لخدمة الإنسانية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، وبمشاركة أكثر من 20 جامعة سعودية في مختلف مناطق المملكة.

ونظمت الوكالة ورش عمل وزيارات ميدانية لطلاب الجامعات إلى مركز تصميم المهمات الفضائية (CDF) التابع لها، أتاحت لهم التعرف على آليات تصميم المهمات الفضاء، إلى جانب تنظيم محاضرات توعوية قدمها عدد من منسوبي وخبراء الوكالة، تناولت مفاهيم وتقنيات استكشاف الفضاء.

وفي مستهل الأسبوع دشّنت الوكالة عبر موقعها الالكتروني بوابة «فضاء المعرفة»، التي توفر محتوى عربيا متنوعا يشمل مقاطع مرئية وكتيبات وأدلة تعليمية تفاعلية؛ بهدف تعزيز الوعي العلمي ونشر المعرفة بعلوم الفضاء بين مختلف شرائح المجتمع.

وقدم رواد الفضاء السعوديون عبر سلسلة فيديوهات تحتوي على رسائل توعوية لطلاب المدارس والجامعات حول الفضاء وتجاربهم في محطة الفضاء الدولية ودور الشباب في مستقبل الفضاء.

وشهدت فعاليات الأسبوع تفاعلا واسعا في المدارس والجامعات ومنصات التوعية الرقمية، إذ نظمت أنشطة ومسابقات وتجارب علمية مبسطة لتعريف الطلاب بمفاهيم الفضاء والعيش في الفضاء، وحظيت الحملة بتغطية إعلامية موسعة عبر منصات متعددة، من بينها تطبيق «جاهز الذي أسهم في تعزيز وصول الجمهور إلى بوابة «فضاء المعرفة.

وتأتي مشاركة وكالة الفضاء السعودية في أسبوع الفضاء العالمي امتدادا لجهودها في تعزيز حضور المملكة في مجالات التوعية والتثقيف بعلوم الفضاء وتقنياته، وترسيخ مكانتها الريادية في تمكين الجيل الجديد وإلهام الشباب ليكونوا جزءا من مستقبل الفضاء وتقنياته، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد معرفي وتنمية مستدامة قائمة على الابتكار.