تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-10-2025

2025-10-16 13:23PM UTC

شهد سعر عملة WLD (WLDUSD) تحركات جانبية ضيقة على المستويات اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يكبح من هبوط سعر العملة طيلة الفترة الماضية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.16815322$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.85800989$ مع وجود فرص قوية لكسره.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

