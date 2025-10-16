تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-10-2025

تقدم سعر عملة سولانا (SOLANA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 191.55$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المدى اللحظي، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 191.55$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 175.95$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط