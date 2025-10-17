عقود الذرة تغلق على ارتفاع بفعل توقعات انخفاض المعروض في الأسواق

تراجع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات ضعيفة في سوق العمل.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأسترالي بأن الاقتصاد أضاف 14.9 ألف وظيفة خلال سبتمبر أيلول الماضي بينما توقع المحللون إضافة 20.5 ألف وظيفة.



وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع معدل البطالة في سوق العمل بأستراليا إلى 4.5% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات استقرارها عند 4.3% دون تغيير من قراءة أغسطس/آب.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6484.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7117.



الدولار الأمريكي



تراجع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:37 بتويت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وقال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تعتزم التدخل في بعض القطاعات وفرض حدود دنيا لأسعار المنتجات رداً على ما وصفه بتلاعب الصين بالأسواق.



وفي سياق التوترات التجارية، اتهمت الصين الحكومة الأمريكية بإثارة ذعر عالمي فيما يتعلق بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة.



وانطلق هذا الأسبوع موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثالث من عام 2025، وقد كشفت بعض البنوك عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية.



يأتي ذلك رغم دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس عشر ولا بوادر على انتهائه قريباً، فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن هذا الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً.



وفي سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران اليوم إن تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يبدو أمرًا واقعيًا، في ظل ما يراه من تباطؤ كبير في وتيرة التضخم يلوح في الأفق.



وأوضح ميران أيضاً بأنه يفضل اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت لا يتوقع ذلك، بل يرى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.