الأسهم الأمريكية تتحول إلى التراجع والداو جونز يغلق منخفضاً بنحو 300 نقطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تركيز الأسواق على القطاع المصرفي وسط ضغوط من تراجع أسهم البنوك بسبب مخاوف من تفاقم القروض المتعثرة.



ويعيش القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد بعد إفلاس شركتين في قطاع السيارات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن تساهل معايير الإقراض، خصوصاً في سوق الائتمان الخاص الذي يفتقر إلى الشفافية.



وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان قد علّق في مؤتمر أرباح البنك هذا الأسبوع قائلاً: "عندما ترى صرصوراً واحداً، فغالباً هناك المزيد". وذلك في إشارة إلى انهيار شركتي "فيرست براندز" و"تريكولور هولدينغز".



يأتي ذلك رغم دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس عشر ولا بوادر على انتهائه قريباً، فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن هذا الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً.



وفي سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران اليوم إن تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يبدو أمرًا واقعيًا، في ظل ما يراه من تباطؤ كبير في وتيرة التضخم يلوح في الأفق.



وأوضح ميران أيضاً بأنه يفضل اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت لا يتوقع ذلك، بل يرى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وعند إغلاق الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 301 نقطة) إلى 45952 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46422 نقطة وأقل مستوى عند 45781 نقطة.



وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 6629 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6709 نقاط وأقل مستوى عند 6594 نقطة.



وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 22562 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22886 نقطة وأقل مستوى عند 22404 نقاط.