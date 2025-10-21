شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الجزيرة السعودي ترتفع إلى 400 مليون ريال بالربع الثالث لزيادة دخل التمويل والاستثمار والان مع بالتفاصيل

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن مستواها القياسي المسجل في وقت سابق من تعاملات الاثنين، بسبب تسارع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



ويضغط على الأسعار أيضًا، تحسن شهية المخاطر في أسواق المال العالمية، في ظل هدوء التوترات التجارية بين بكين وواشنطن،وانحسار المخاوف السياسية في اليابان وفرنسا.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.6% إلى (4,242.83$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,356.41$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,375.40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حقق الذهب ارتفاع بنسبة 2.45% ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4,381.73 دولارًا للأونصة ،وسط طلب قوي على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 98.89 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تحسن شهية المخاطرة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، وسط تحسن شهية المخاطرة، في ظل هدوء التوترات التجارية بين بكين وواشنطن إلى حد ما، و انحسار المخاوف السياسية في اليابان وفرنسا.



قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة بأن فرض رسوم جمركية "شاملة" على الصين لن يكون مستدامًا.



في حدث تاريخي غير مسبوق، صنعت اليابان اليوم صفحة جديدة في سجلها السياسي، بعد فوز "ساناي تاكايشي" بمنصب رئيس وزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.



وفى فرنسا ،تشهد البلاد حالة من الاستقرار السياسي النسبي ،بعد حصول حكومة "سيباستيان ليكورنو" على بعض الثقة داخل البرلمان الفرنسي المنقسم ،خاصة بعد قرار تعليق تنفيذ إصلاح نظام التقاعد لعام 2023.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": ساهمت عمليات جني الأرباح وتراجع تدفقات الملاذ الآمن في الحد من تأثير سعر الذهب اليوم... وأي تراجع في أسعار الذهب سيُعتبر فرصاً للشراء طالما أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة.



•وأضاف ووترر: يتمتع اتجاه الذهب الحالي بمساحة أكبر للاستمرار في الصعود شريطة ألا تُسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي ستُصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عن أي مفاجآت صعودية سلبية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 11.45 طن متري،فى سابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,058.66 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع قليلاً بعد وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-10-2025