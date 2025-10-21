تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 21-10-2025

اقترب سعر الزوج باندفاعه الصاعد الأخير من مقاومة القناة الصاعدة بملامسته لمستوى 2.04840 ومن ثم ليضطر لتشكيل هبوط تصحيحي مؤقت متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء مفعلا محاولات جني الأرباح بتسلله نحو 2.02425.

نود التنويه إلى أن تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 2.01850 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية ليستهدف من خلالها لمستوى 2.04185 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 2.05420 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.02245 و 2.04185

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع