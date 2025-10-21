- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-21 05:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لم يحرك سعر المؤشر أي ساكن منذ تداولات يوم أمس ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليضطر لتقديم تذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 98.45 ليحافظ بذلك على تذبذبه دون محور المتوسط المتحرك 55.
سنبقى حاليا بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليجبره ذلك على الثبات المتكرر دون الحاجز الرئيسي المتمثل بمستوى 99.25 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 97.85 و97.55 على التوالي.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.65
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض