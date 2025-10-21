تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-10-2025

لم يحرك سعر المؤشر أي ساكن منذ تداولات يوم أمس ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليضطر لتقديم تذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 98.45 ليحافظ بذلك على تذبذبه دون محور المتوسط المتحرك 55.

سنبقى حاليا بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليجبره ذلك على الثبات المتكرر دون الحاجز الرئيسي المتمثل بمستوى 99.25 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 97.85 و97.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.65

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض