سعر سهم بوينج (BA) يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 21-10-2025

صعد سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 224.10$، ليستهدف مستوى الدعم 196.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط