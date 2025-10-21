- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم بوينج (BA) يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-21 12:07PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسر.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 224.10$، ليستهدف مستوى الدعم 196.80$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط