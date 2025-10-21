هاني ويل (HON) يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط - توقعات اليوم – 21-10-2025

تقدم سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ويأتي هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب، والتي يحاول من خلالها التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 96.65$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 110.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد