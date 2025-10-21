نيرو (NEIROUSDT) يتراجع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل – 21-10-2025

مدد سعر سهم شركة بروكتر آند جامبل Procter & Gamble (PG) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستقراً اعلى الدعم المحوري 149.90$ ومدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 149.90$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي له عند سعر 142.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط