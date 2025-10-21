دوج كوين (DOGEUSDT) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 21-10-2025

صعد سهم هاني ويل HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة وسط تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 213.00$، ليستهدف مستوى الدعم 200.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط