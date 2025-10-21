تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 21-10-2025

انخفض قليلاً سعر عملة نيرو NEIRO (NEIROUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، وما يعزز من قوة هذا المسار تداولات السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.00021710، ليستهدف مستوى الدعم 0.00016321.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط