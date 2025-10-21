تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-10-2025

تراجع سعر عملة دوج كوين DOGECOIN (DOGEUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.21830، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.17816 مع وجود فرص لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط