سعر البلاتين يستأنف الهبوط التصحيحي– توقعات اليوم 22-10-2025

لا جديد لدى سعر النحاس ليستمر بتقديم تداولات جانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية والثبات المتكرر دون العائق المستقر عند 5.0600$ ليزيد ذلك من فرص تشكيل بعض التداولات التصحيحية خلال الفترة القريبة.

فمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على مهاجمة الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$, أما تحقيقه للاختراق سيفتح ذلك باب تحقيق مكاسب إضافية قد تبدأ من 5.2000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0600$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع