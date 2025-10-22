الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يسجل الهدف الأول-توقعات اليوم 22-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-22 05:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا جديد لدى سعر النحاس ليستمر بتقديم تداولات جانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية والثبات المتكرر دون العائق المستقر عند 5.0600$ ليزيد ذلك من فرص تشكيل بعض التداولات التصحيحية خلال الفترة القريبة.

 

فمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على مهاجمة الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$, أما تحقيقه للاختراق سيفتح ذلك باب تحقيق مكاسب إضافية قد تبدأ من 5.2000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0600$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

