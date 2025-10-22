الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 22-10-2025

انخفض سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 69.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 63.70$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

