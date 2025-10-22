الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-22 12:21PM UTC

انخفض سعر عملة مونيرو (XMRUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك فقد جاء هذا التراجع بعدما نجح السعر في تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 323.75$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 281.75$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

