تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 22-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-22 12:22PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تماسك سعر عملة سول SOL/USD (SOLUSDT) بالقرب من ادنى مستوياته اليومية على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 197.70$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 174.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

