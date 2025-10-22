شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "نتفليكس" بشكل حاد بعد نزاع ضريبي في البرازيل ضغط على الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسهم شركة نتفليكس (Netflix) خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد بعد أن أعلنت الشركة نتائج فصلية دون توقعات وول ستريت نتيجة مصاريف غير متوقعة مرتبطة بنزاع ضريبي في البرازيل، رغم أن توقعاتها لبقية العام جاءت أعلى قليلاً من تقديرات المحللين.



وسجل سهم نتفليكس، الذي ارتفع 39% منذ بداية العام حتى إعلان النتائج، تراجعاً إلى 1,171.24 دولار في التداولات اللاحقة على الإغلاق.



وتسعى الشركة إلى التوسع في مجالات جديدة مثل الإعلانات وألعاب الفيديو بعد أن تجاوز عدد مشتركيها حول العالم 300 مليون مستخدم، وسط منافسة محتدمة من يوتيوب التابع لغوغل، وأمازون برايم فيديو، وديزني+ وغيرها. ويشهد قطاع الإعلام تغيرات كبرى تشمل احتمال بيع مجموعة "وورنر براذرز ديسكفري" العملاقة، إلى جانب تأثير صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة. وذكرت شبكة CNBC أن نتفليكس كانت من بين الأطراف المهتمة بدراسة أصول "وورنر براذرز".



وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، في ردّه على تساؤلات المحللين بشأن عمليات الاندماج المحتملة في القطاع الإعلامي، إن الشركة "ستكون انتقائية" في صفقات الاستحواذ، موضحاً أن نتفليكس لا تسعى لامتلاك شبكات إعلامية تقليدية، لكنها ستدرس فرص شراء الملكية الفكرية. وأضاف: "لا يوجد أي أصل ضروري لتحقيق أهدافنا التجارية"، بحسب قوله.



أما غريغ بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك الآخر، فقال إنه لا يعتقد أن اندماج شركات الإعلام سيجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة لنتفليكس، مضيفاً: "رؤية بعض منافسينا يكبرون عبر صفقات الاندماج والاستحواذ لا تغيّر في حد ذاتها المشهد التنافسي من وجهة نظرنا."



وسجلت نتفليكس صافي دخل بلغ 2.5 مليار دولار، وربحية سهم مخففة بقيمة 5.87 دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي الفترة التي أصبح فيها فيلم الرسوم المتحركة "K-Pop Demon Hunters" الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة. وكان المحللون يتوقعون 3 مليارات دولار للأرباح و6.97 دولار للسهم الواحد، وفقاً لبيانات LSEG.



وجاءت الإيرادات متماشية مع التوقعات عند 11.5 مليار دولار.



وقالت الشركة إنها حققت هامش تشغيل نسبته 28% خلال الربع الثالث، مضيفة أنه لولا المصروف الضريبي البرازيلي البالغ نحو 619 مليون دولار، لكان الهامش قد تجاوز التوقعات البالغة 31.5%. كما أكدت أنها لا تتوقع أن يؤثر هذا النزاع مادياً على نتائجها المستقبلية.



وقال المحلل باولو بيسكاتوري من شركة PP Foresight إن المسألة الضريبية أثرت سلباً على أداء السهم، مضيفاً: "بالنظر إلى الص

ورة العامة، كان هذا ربعاً قوياً آخر رغم العثرة الناتجة عن المصروف غير المتوقع."

وتوقعت نتفليكس إيرادات قدرها 11.96 مليار دولار للربع الرابع، مقارنة بتقديرات وول ستريت البالغة 11.90 مليار دولار، كما توقعت ربحية سهم بقيمة 5.45 دولار، أي أعلى بنس واحد من توقعات المحللين.



وأشارت الشركة إلى أنها سجلت أفضل ربع في تاريخها من حيث مبيعات الإعلانات خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تكشف عن رقم محدد.



وقال المحلل روس بينيس من eMarketer إن ذلك "يعطي انطباعاً بأن نمو الإيرادات المستمر هذا الربع، والمتوقع للربع المقبل، سيأتي بالأساس من رسوم الاشتراك."



ومن المقرر أن تطلق نتفليكس الموسم الأخير من أحد أنجح أعمالها، "Stranger Things"، في نوفمبر وديسمبر، إلى جانب بث مباراتين من دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) مباشرة في يوم عيد الميلاد.



وقالت الشركة في رسالتها الفصلية للمساهمين: "نختتم العام بزخم جيد ولدينا قائمة قوية من الأعمال في الربع الرابع."



وفي وقت سابق من هذا العام، توقفت نتفليكس عن نشر أعداد المشتركين، وحثّت المستثمرين على التركيز على الإيرادات والأرباح بدلاً من نمو قاعدة المستخدمين.



كما وسّعت الشركة أنشطتها في مجال ألعاب الفيديو والإعلانات، وهما مجالان ما زالا يقدمان مساهمة محدودة في الإيرادات حتى الآن، وفقاً لتقديرات المحللين والمستثمرين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم نتفليكس في تمام الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.9% إلى 1118.9 دولار.