الجنيه الإسترليني يتحرك في المنطقة السلبية بسبب الفائدة البريطانية

•رئيسة الوزراء الجديدة تستعد للإعلان عن حزمة تحفيز كبيرة

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،على وشك تسجيل خسارة أسبوعية ،بسبب ضغوط "ساناي تاكايتشي" التحفيزية.



حيث تستعد أول سيدة تتولي منصب رئيس الوزراء في تاريخ اليابان للإعلان عن حزمة تحفيز ضخمة تستهدف دعم رابع أكبر اقتصاد في العالم، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، وتدفعهم على الأرجح لتأجيل أي تحركات قريبة نحو التطبيع النقدي أو رفع أسعار الفائدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى ( 152.91¥) الأعلى منذ 10 أكتوبر الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (152.55¥)، و سجل أدنى مستوى عند (152.47¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بحوالي 0.4% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي ،بسبب السياسات الاقتصادية التحفيزية المحتملة لساناي تاكايتشي.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.



ساناي تاكايتشي

في حدث تاريخي غير مسبوق، صنعت اليابان يوم الثلاثاء صفحة جديدة في سجلها السياسي، بعد فوز "ساناي تاكايشي" بمنصب رئيس وزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.



جاء فوز تاكايتشي بعد تصويت حاسم فى البرلمان ،ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، حصلت تاكايتشي على 237 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت، مما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا.



جاء فوز ساناي تاكايتشي بعد أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مع حزب الابتكار الياباني، حيث أفادت التقارير الإعلامية اليابانية بأن الطرفين وقّعا اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية.



ووفقًا لوكالة "رويترز" وافقت تاكايشي على دعم بعض سياسات حزب الابتكار الياباني، من بينها خفض عدد مقاعد البرلمان، وتوفير التعليم الثانوي مجانًا، وتجميد ضريبة استهلاك الأغذية لمدة عامين.



كانت تاكايتشي، قد واجهت خطرًا سياسيًا كبيرًا بعد الانفصال المفاجئ عن حزب كوميتو، الشريك التقليدي في الائتلاف الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا، في وقت سابق من الشهر الجاري.



تُعرف تاكايشي، وهي من أقرب الحلفاء السياسيين للراحل "شينزو آبي" بدعمها للسياسات التحفيزية التي ميزت ما عُرف بـ“اقتصاد آبي”، ما يعزز التوقعات بإمكانية تبنيها نهجًا توسعيًا يدعم سوق الأسهم اليابانية، لكنه في المقابل قد يُبقي الين تحت ضغطٍ مستمر بسبب استمرار السياسة النقدية الميسّرة.



تعهدت تاكايتشي، بعد الفوز برئاسة الحزب الحاكم في البلاد، بتعزيز الاقتصاد الياباني من خلال إنفاق مكثف، وانتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.



حزمة تحفيز جديدة

أفادت مصادر حكومة لوكالة "رويترز" أن رئيسة الوزراء الجديدة"ساناي تاكايتشي" تعد حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92 مليار دولار) ، وذلك لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم فى البلاد.



وأضافت المصادر أن الحجم النهائي للحزمة لا يزال قيد الإعداد، ومن المرجح الإعلان عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل.



الفائدة اليابانية

•صرحت تاكايشي، المدافعة عن سياسات مالية ونقدية مرنة، يوم الثلاثاء أن تحديد تفاصيل السياسة النقدية متروك لبنك اليابان.



•يعتقد الاقتصاديون عمومًا أن رئيسة الوزراء الجديدة لن تؤخر بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة، لكن معظمهم لا يزالون يتوقعون أن يكون الرفع التالي في ديسمبر على أقرب تقدير.



•وصرح وزير المالية الجديد "ساتسوكي كاتاياما" يوم الأربعاء بأنه من الضروري أن تنسق الحكومة وبنك اليابان لضمان فعالية السياسات الاقتصادية والنقدية.



•من المقرر أن يعلن بنك اليابان عن أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية في 30 أكتوبر الجاري. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 20% تقريبًا لرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.75%.



أراء وتحليلات

قال كابورسو من بنك الكومنولث الياباني: نظرًا لرغبة إدارة تاكايتشي في تنسيق وثيق بين الحكومة وبنك اليابان، فقد يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة حتى يُقرّ البرلمان الحزمة الاقتصادية التي أمرت بها تاكايتشي.



نظرة فنية

