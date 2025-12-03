الخريف لتقنية المياه السعودية تحافظ على تصنيفها الائتماني من وكالة تصنيف عند A

قرر مجلس إدارة شركة دراية المالية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2025م، بواقع 0.33 ريال للسهم بما يمثل 16.5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة التوزيعات 80.4 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 243.63 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 ديسمبر 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 18 ديسمبر الحالي، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025، تراجع صافي الأرباح إلى 99.68 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 108.31 مليون ريال، بتراجع نسبته 7.97%.