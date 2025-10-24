شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-24 07:57AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حاول سعر البلاتين منذ تداولات يوم أمس الثبات فوق مستوى 1605.00$ لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 1665.00$ ومن ثم ليقدم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1620.00$.
نؤكد على أهمية ثبات السعر فوق مستوى 1605.00$ والذي يشكل حاليا لدعم إضافي مهم ليعزز فرص تجميعه للعزم الإيجابي ومن ثم ليهاجم الحاجز التالي المستقر قرب 1695.00$, بينما كسر الدعم الحالي سيجبر السعر على تقديم تداولات تصحيحية جديدة ليضطر لتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 1565.00$ و1525.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1695.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع