سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 24-10-2025

حاول سعر البلاتين منذ تداولات يوم أمس الثبات فوق مستوى 1605.00$ لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 1665.00$ ومن ثم ليقدم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1620.00$.

نؤكد على أهمية ثبات السعر فوق مستوى 1605.00$ والذي يشكل حاليا لدعم إضافي مهم ليعزز فرص تجميعه للعزم الإيجابي ومن ثم ليهاجم الحاجز التالي المستقر قرب 1695.00$, بينما كسر الدعم الحالي سيجبر السعر على تقديم تداولات تصحيحية جديدة ليضطر لتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 1565.00$ و1525.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1695.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع