مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفع محللون توقعاتهم لأسعار النحاس خلال العام المقبل بعد سلسلة من الاضطرابات في المناجم أثارت المخاوف بشأن نقص الإمدادات والعجز في السوق، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.



وسجّل النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن (LME) أعلى مستوى له في أكثر من 16 شهرًا خلال أكتوبر، بعد تقارير عن مشكلات في مناجم بإندونيسيا والكونغو وتشيلي، فيما ارتفعت أسعار النحاس اليوم بنسبة 0.8% إلى 5.26 دولار للرطل.



ويُعد النحاس من المعادن الأساسية في قطاعي الطاقة والبناء وغالبًا ما يُنظر إليه كمؤشر على صحة الاقتصاد العالمي، وقد ارتفع سعره بنسبة 25% منذ بداية العام.



وأظهر متوسط توقعات 30 محللًا أن سعر النحاس النقدي في بورصة لندن سيبلغ 10,500 دولار للطن المتري في عام 2026، بزيادة 7.2% عن التوقع السابق في يوليو البالغ 9,796 دولارًا.



وقال ماثيو شيروود من وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU): “نتوقع أن يحافظ النحاس على مكاسبه الأخيرة ويمتد بها إلى عام 2026 وما بعده. التطورات الأخيرة تشير إلى أن سوق النحاس المكرر سيبدأ في التقلص في وقت أبكر مما كنا نتوقع.”



وكان منجم "غراسبرغ" — ثاني أكبر منجم نحاس في العالم والواقع في إندونيسيا — قد أوقف عملياته الشهر الماضي بعد فيضانات طينية أودت بحياة سبعة عمال.



وأدت مثل هذه الحوادث إلى تحول التوقعات من فائض في السوق قدره 40 ألف طن إلى عجز يبلغ 124 ألف طن في عام 2025، بحسب أحدث استطلاع.



ويتوقع المحللون أن يتعمق العجز في عام 2026 ليصل إلى 150 ألف طن.



الصين تقترب من سقف إنتاج الألمنيوم



ارتفع سعر الألمنيوم القياسي المستخدم في النقل والبناء والتغليف بنسبة 14% منذ بداية العام، مدعومًا بمخاوف من قيود على المعروض، إذ بات إنتاج الصين — أكبر منتج عالمي — قريبًا جدًا من السقف الحكومي البالغ 45 مليون طن سنويًا.



وقالت سوداكشينا أونيكريشنان من ستاندرد تشارترد: “من ناحية التكلفة والإمداد، هناك عدة عوامل من شأنها دعم أسعار الألمنيوم على المدى المتوسط والطويل، كما أن آفاق الطلب لا تزال إيجابية، خصوصًا من قطاع الطاقة المتجددة.”



ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الألمنيوم النقدي في بورصة لندن 2,679 دولارًا للطن في 2026، بزيادة 3% عن التوقع السابق، مع خفض تقديرات فائض السوق إلى 250 ألف طن بدلًا من 281,500 طن في الاستطلاع السابق.



زيادة المعروض من مناجم الزنك



على الرغم من أن المخزونات في بورصة لندن من الزنك — المستخدم أساسًا في طلاء الفولاذ (الجلفنة) — هبطت بنسبة 85% منذ بداية العام، فإن الأسعار ظلت مستقرة نسبيًا، إذ يرى المحللون أن انخفاض المخزونات لا يعكس الوضع العالمي بالكامل.



وقالت نانا أدووا سيربو من RBC: “نتوقع تحسنًا في إمدادات المناجم مع بدء تشغيل مناجم جديدة مثل “كيبوشي”، وهو ما قد يُبقي الأسعار تحت السيطرة.”



ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الزنك النقدي في 2026 نحو 2,838 دولارًا للطن، بزيادة 2.2% عن التوقع السابق، مع ارتفاع الفائض العالمي المتوقع إلى 239 ألف طن مقارنة بـ 201,500 طن سابقًا.