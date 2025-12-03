شكرا لبحثكم عن خبر تحت شعار “التحصين حياة”.. تدشين دورات تدريبية نوعية لـ130 متطوعا صحيا ومجتمعيا في تبن لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج /حكيم الشبحي

دشنت صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025م في قاعة مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج الدورات التدريبية المكثفة للمتطوعين الصحيين والمجتمعيين في نوادي التوعية والتثقيف بمديرية تبن ضمن برنامج التحصين حياة بإشراف مكتب الصحة والسكان بمديرية تبن وبالتنسيق مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

حيث جاء تنظيم هذه الدورات برعاية مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر فيما تولى تدشينها مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية تبن الدكتور خالد الرفاعي وبمشاركة 130 متطوعا ومتطوعة عمال صحيين واباء وأمهات من مختلف مناطق المديرية في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ودوره في حماية الأطفال والأمهات من الأمراض القاتلة.

وفي كلمته خلال التدشين أكد الدكتور خالد الرفاعي أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من الأمراض الخطيرة مشيرا إلى أن مديرية تبن شهدت خلال الفترة الماضية تسجيل حالات إصابة ووفيات ناتجة عن أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات الأساسية الأمر الذي يستدعي تكثيف حملات التوعية المجتمعية وتعزيز الوصول إلى خدمات التطعيم في مختلف المناطق.

وأضاف الدكتور الرفاعي أثناء حديثه إن إهمال التحصين لم يعد مجرد تقصير صحي بل خطرا حقيقيا على حياة الأطفال والمجتمع بأكمله. رسالتنا اليوم واضحة اللقاح ينقذ الأرواح والتحصين هو السلاح الأقوى والآمن في مواجهة الأمراض القاتلة. نعول كثيرا على المتطوعين في إيصال هذه الرسالة إلى كل بيت وكل أسرة دون استثناء.

وأوضح أن مديرية تبن تواجه تحديات صحية متصاعدة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة وظهور تجمعات سكنية حديثة ومكتظة أبرزها مركز السنة ومدينة السلام، إلى جانب وجود أكثر من ستة تجمعات لمخيمات النازحين ما يزيد من الضغط على الخدمات الصحية ويرفع من مخاطر انتشار الأمراض بين السكان.

ودعا الرفاعي الجهات الداعمة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى إيلاء مديرية تبن اهتماما أكبر وتعزيز دعم القطاع الصحي فيها بما يواكب الاحتياجات المتزايدة ويوفر خدمات وقائية فاعلة لكافة المواطنين وبالأخص الأطفال والنساء.

من جانبها أكدت الدكتورة بشرى علي غانم منسقة برنامج التوعية والتثقيف في المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني أن اختيار مديرية تبن لتنفيذ هذه الدورات جاء نتيجة لتنوعها السكاني والبيئي وارتفاع كثافتها السكانية إضافة إلى وجود مخيمات نازحين تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية ما يجعلها أكثر عرضة لانتشار الأمراض في حال ضعف التوعية وعدم الالتزام ببرامج التحصين.

وأشارت إلى أن هذه الدورات تندرج ضمن خطة وطنية تهدف إلى تمكين المتطوعين الصحيين والمجتمعيين من أداء دورهم التوعوي بشكل أكثر فاعلية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول اللقاحات وتعزيز ثقافة الالتزام بالتحصين في أوساط المجتمع.

وعقب التدشين انطلقت أولى الجلسات التدريبية والتي تناولت محاور متعددة من بينها أهمية التطعيم وأنواع الأمراض التي يمكن الوقاية منها وآليات تغيير السلوك المجتمعي إضافة إلى مهارات التواصل الفعال مع الأسر بما يسهم في رفع نسبة الإقبال على اللقاحات والالتزام بجداولها المحددة.

هذا وتستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام وتهدف إلى إعداد كوادر صحية مجتمعية مؤهلة وقادرة على إيصال الرسالة التوعوية بفعالية ومهنية والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز مستوى الوعي الصحي في مديرية تبن بمحافظة لحج.