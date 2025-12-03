ماليزيا تستأنف البحث عن الطائرة "إم إتش 370" المفقودة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة النقل الماليزية اليوم الأربعاء إن البحث في أعماق البحار عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية 370 سيستأنف في 30 ديسمبر، ما يعيد الأمل في العثور أخيرا على الطائرة التي اختفت دون أثر منذ أكثر من عقد. واختفت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 مارس 2014، وكان على متنها 239 شخصا، في رحلة من عاصمة ماليزيا، كوالالمبور، إلى بكين.

وأظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية أن الطائرة غيرت مسارها واتجهت جنوبا نحو جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أنها تحطمت.

وقالت وزارة النقل في بيان إن شركة "أوشن إنفنيتي" الأميركية المتخصصة في الروبوتات البحرية ستبحث بشكل متقطع اعتبارا من 30 ديسمبر لمدة 55 يوما، في مناطق محددة يعتقد أنها الأكثر احتمالا للعثور على الطائرة المفقودة.